Константин Сарсания: «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в Паредеса

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился впечатлениями от перехода Леандро Паредеса в петербургский клуб.

– Это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды. Молодой футболист, игрок сборной Аргентины. Паредес действует в центральной оси поля – линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом.

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К тому же он молодой, и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес – очень хорошая инвестиция для клуба. «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста. Паредес играет на позиции box-to-box («от штрафной до штрафной») – то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс, обладает хорошим ударом, – написал Сарсания в своей колонке на официальном сайте «Зенита».

Напомним, 1 июля Паредес официально стал игроком «Зенита», подписав контракт на четыре года.

В прошлом сезоне футболист сыграл за «Рому» 27 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость аргентинца - 13 миллионов евро.