В Калининграде прошла международная детская регата

Гонки юных яхтсменов в классах «оптимист» и «кадет» прошли в Калининграде в рамках VIII Международной парусной регаты «Кубок трех Губернаторов».



В течение двух дней на Верхнем озере состоялись девять гонок в пяти номинациях, в которых участвовали почти полсотни ребят в возрасте до 17 лет из Польши и Калининградской области. Регион представляли воспитанники детско-юношеских спортивных школ из Балтийска, Пионерского, спортшколы олимпийского резерва клуба ЦСКА, калининградского физкультурно-спортивного центра «Янтарный парус» и спортклуба «Янтарь» из Янтарного.

Как сообщает «Российская газета», в классе «оптимист» в общем зачете победил Станислав Шестаков из Балтийска, а в группе «2005-2008» - Иван Михалев из ДЮСШ Пионерского. Среди девушек первая - Екатерина Шальнева (Пионерский). В классе «кадет» в общем зачете победа досталась юным спортсменам из «Янтарного паруса» Владиславу Ходякову и Андрею Бабешко. Лучшими среди девушек оказались Оливия Эйдыс и Юлия Калиновска из польских Миколаек.

