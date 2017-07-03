Игорь Есмантович: ЦСКА предложил Григоренко контракт на три года

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб предложил нападающему Михаилу Григоренко контракт на три года, переговоры начнутся на днях.

23-летний россиянин последние два сезона выступал в клубе НХЛ «Колорадо», в прошлом сезоне он набрал 23 (10+13) очка в 75 матчах. Сейчас игрок является неограниченно свободным агентом.

«Мы предложили Михаилу Григоренко через агента контракт на три года, вступим в переговоры на днях, - сказал Есмантович. - Отчего будет зависеть исход? Есть определенные нюансы - все-таки у него семья, супруга иностранка. Не только деньги являются важным фактором для его возвращения домой, очень важны и предстоящие Олимпийские игры, то, в какую команду он идет, на какое место, с каким функционалом, какие у него отношения с тренером».