Андрей Шкаликов: Ожидал от Поветкина большего

Известный российский боксер Андрей Шкаликов прокомментировал победу Александра Поветкина над Андреем Руденко.

- В поединке с Руденко Поветкин одержал абсолютно закономерную победу по очкам (120-109, 120-108, 120-108), практически во всех компонентах превзойдя своего оппонента. Ожидали в преддверии боя, что так все легко будет для россиянина, или же все-таки рассчитывали на большее сопротивление со стороны украинца?

- Я, если говорить начистоту, ожидал того, что встреча завершится где-то в средних раундах, - рассказал Шкаликов в интервью «Газета.Ру» - Но на мой взгляд, Александр на экваторе поединка устал и начал промахиваться, нанося удары в пустоту -- он не понимал, что ему нужно конкретно делать. Россиянину почему-то не хватало скорости и точности. А вот украинец, наоборот, сумел приспособиться к ситуации, прижать и придержать Поветкина, благодаря чему и выстоял до конца.Честно говоря, ожидал от Александра большего.

- Повлияла ли на ход боя травма Руденко, полученная им еще на старте матча?

- Получилась какая-то непонятная ситуация, как так вышло, что у него вдруг заболела шея, хотя он до начала поединка размялся? Удар, конечно, в эту область был, но не кулаком, а внешней, мягкой стороной руки… Изначально мне показалось, что Руденко, как говорится, «закосил». Однако потом эмоции на его лице вроде бы стали намекать на обратное. При этом пауза сильна затянулась — такое редко бывает, что около семи минут дают на вынужденный перерыв для последующего продолжения боя. Безусловно, если бы встреча прекратилась так вот неожиданно, это не было бы зрелищем, которого так ожидали, и все остались бы разочарованными — на встречу пришло немало знаменитых людей, миллионы телезрителей следили за мероприятием у экранов. Однако не стал бы говорить, что травма как-то серьезно повлияла на ход боя – уже во втором раунде не было заметно, что повреждение доставляет какие-то неудобства украинцу.