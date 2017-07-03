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Никита Симонян: Нельзя не восхищаться немецкими футболистами и не брать их в пример

Источник:  ТАССКомментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о победе сборной Германии на Кубке конфедераций.

Накануне команда Йоахима Лева в финале турнира обыграла сборную Чили (1:0).

«Не перестает удивлять команда Германии, у них отлично поставлена подготовка резерва, и они показали очень высокую игровую дисциплину. Даже Лев был удивлен и считал грандиозным успехом выход в финал, но они стали победителями. Нельзя не согласиться с высказыванием Гари Линекера, что в футбол играют 22 игрока, а побеждают всегда немцы. Нельзя не восхищаться ими и не брать их в пример», - сказал Симонян.

Матч

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

Голы

Штиндль 21 (0:1).

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)

Предупреждения:

Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Кто стал лучшим футболистом Кубка конфедераций?


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