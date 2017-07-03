Никита Симонян: Нельзя не восхищаться немецкими футболистами и не брать их в пример

«Думаю, дверь в «Зенит» для меня открыта». Халк – о Китае и возвращении в Россию

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк в эфире VK Live – о Кубке конфедераций, Роналдо, Марадоне и предстоящем чемпионате мира в России.