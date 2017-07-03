Никита Симонян: Нельзя не восхищаться немецкими футболистами и не брать их в пример
Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о победе сборной Германии на Кубке конфедераций.
Накануне команда Йоахима Лева в финале турнира обыграла сборную Чили (1:0).
«Не перестает удивлять команда Германии, у них отлично поставлена подготовка резерва, и они показали очень высокую игровую дисциплину. Даже Лев был удивлен и считал грандиозным успехом выход в финал, но они стали победителями. Нельзя не согласиться с высказыванием Гари Линекера, что в футбол играют 22 игрока, а побеждают всегда немцы. Нельзя не восхищаться ими и не брать их в пример», - сказал Симонян.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция