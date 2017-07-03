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Сергей Юран: Через год «Зоркий» будет ставить цель выйти в ФНЛ

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран, который недавно возглавил клуб «Зоркий» из Красногорска, - о новом этапе карьеры.

- Как появился вариант с «Зорким»?
- Во-первых, это не чужой для меня город – моя жена из Красногорска. Поэтому часто бываю здесь. Во-вторых, в городе появилось заинтересованное руководство. Сначала просто играли в футбол раз в неделю, а потом появилась идея – возродить «Зоркий». В городе работает спортшкола, но дальше мальчишкам некуда расти. Считаю, это неправильно – в них вкладываются финансы, время, а ребята уходят в другие команды. Идею поддержал и глава города Радий Хабиров, и администрация: решили, что во втором дивизионе команда должна быть. А через сезон, возможно, будет ставиться задача выхода в ФНЛ.

- Почему только через сезон?
- Команда создается с нуля. Поэтому пока рассчитываем быть в восьмерке ПФЛ (зона «Центр». – Прим. Ред.). Нужно комплектовать команду, улучшать академию, которая будет носить мое имя, в общем, выстраивать инфраструктуру. Красногорск неофициально считается столицей Подмосковья, есть свои болельщики. На следующий год строится еще один стадион. Пока вместимость точно не знаю, но она должна соответствовать требованиям ФНЛ. Уже есть два тренировочных поля, имеется все необходимое. Думаю, даже в РФПЛ у некоторых команд таких условий нет.

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