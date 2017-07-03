Андрей Шкаликов: Пакьяо уже и так задержался в спорте, пора уходить

Известный российский боксер Андрей Шкаликов прокомментировал поражение филиппинца Мэнни Пакьяо от австралийца Джеффа Хорна.

«Просто пришло время Пакьяо заканчивать карьеру. Очень редко такое бывает, что боксеры в полусредней весовой категории остаются на ринге до такого возраста. В 30 с небольшим они уже, как правило, уходят на пенсию. Это только тяжеловесы могут примерно до 40 биться», - приводит слова Шкаликова «Газета.Ру».

Напомним, 12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой Хорна единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.

Для Пакьяо это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.