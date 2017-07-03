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Сергей Юран: Фавориты РФПЛ - «Спартак» и «Зенит». ЦСКА будет сложно

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран - о фаворитах предстоящего сезона РФПЛ.

- Возможный трансфер Смолова в «Спартак» - плюс для игрока?
- Двоякая история. С одной стороны, Лига чемпионов, команда-чемпион, состав которой, при всем уважении с «Краснодару», сильнее и амбициознее. С другой, как он сыграется с партнерами – все-таки конкуренция в линии нападения серьезная? И что от Смолова хочет Каррера? Вопросов хватает. В «Краснодаре» Федор – бесспорный номер один, все на него играют. Будет ли то же самое в «Спартаке»? В любом случае, надеюсь, если этот трансфер случится, то у игрока все получится.

- Кто фаворит сезона?
- «Спартак» и «Зенит». У ЦСКА есть сложности в плане финансов, комплектации команды. У «Локо» и «Краснодара» тоже не все однозначно. «Рубин» не стоит сбрасывать со счетов, но, наверное, сезон на разбор с составом понадобиться. Поэтому явных фаворитов только двое – «Спартак» и «Зенит».

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