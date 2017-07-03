«Амур» подписал нападающего Потехина

«Трактор» передал права на нападающего Евгения Кузнецова СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска.

«Трактор» уступил права на Евгения Кузнецова СКА «Трактор» передал права на нападающего Евгения Кузнецова СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска.

Действующие обладатели Кубка Гагарина вышли из отпуска, обсудили перемены в команде, Диего Марадону и Кубок конфедераций.

«Придут честолюбивые дублеры». СКА начинает новую жизнь без прежних лидеров Действующие обладатели Кубка Гагарина вышли из отпуска, обсудили перемены в команде, Диего Марадону и Кубок конфедераций.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб предложил нападающему Михаилу Григоренко контракт на три года, переговоры начнутся на днях.

Игорь Есмантович: ЦСКА предложил Григоренко контракт на три года

Игорь Есмантович: ЦСКА предложил Григоренко контракт на три года Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб предложил нападающему Михаилу Григоренко контракт на три года, переговоры начнутся на днях.

Известный в прошлом хоккеист Андрей Козырев пополнил тренерский штаб «Локомотива», он будет работать с защитниками, сообщается на официальном сайте ярославского клуба.

Козырев и Задорожный вошли в тренерский штаб «Локомотива» Известный в прошлом хоккеист Андрей Козырев пополнил тренерский штаб «Локомотива», он будет работать с защитниками, сообщается на официальном сайте ярославского клуба.

ЦСКА достиг договоренности о подписании нового контракта с вратарем Ильей Сорокиным. Срок соглашения составит три года, сообщается на официальном сайте армейцев.

ЦСКА согласовал новый контракт с вратарем Сорокиным ЦСКА достиг договоренности о подписании нового контракта с вратарем Ильей Сорокиным. Срок соглашения составит три года, сообщается на официальном сайте армейцев.

«Куньлунь» обменял нападающего Станислава Альшевского в «Нефтехимик», получив за игрока денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Нападающий Альшевский вернулся в «Нефтехимик» «Куньлунь» обменял нападающего Станислава Альшевского в «Нефтехимик», получив за игрока денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКА Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, шведский голкипер Ларс Юханссон заключил контракт с российским клубом.

Нападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.

Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентные Нападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Лады», Дмитрий Ячанов, Виктор Игнатьев и Владимир Шиханов вошли в тренерский штаб тольяттинского клуба КХЛ.

Ячанов, Игнатьев и Шиханов вошли в тренерский штаб Аболса в «Ладе»

Ячанов, Игнатьев и Шиханов вошли в тренерский штаб Аболса в «Ладе» Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Лады», Дмитрий Ячанов, Виктор Игнатьев и Владимир Шиханов вошли в тренерский штаб тольяттинского клуба КХЛ.

ЦСКА объявил о возвращении Любимова из НХЛ Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, бывший нападающий «Филадельфии» Роман Любимов вернулся в столичный клуб.

Николай Прохоркин: Доволен, что появилось место в первых двух звеньях. Это огромное подспорье для работы

Николай Прохоркин: Доволен, что появилось место в первых двух звеньях. Это огромное подспорье для работы Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.