«Амур» подписал нападающего Потехина
Источник: ХК «Амур»Комментарии
«Амур» заключил контракт с нападающим Богданом Потехиным, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 24-летним форвардом, который находился в статусе неограниченно свободного агента, рассчитано на один сезон.
Потехин известен по выступлениям за магнитогорский «Металлург», в составе этой команды он дважды выигрывал Кубок Гагарина.
Всего в КХЛ он провел 276 игр и набрал 42 (18+24) очка.
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