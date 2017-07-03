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«Амур» подписал нападающего Потехина

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

«Амур» заключил контракт с нападающим Богданом Потехиным, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним форвардом, который находился в статусе неограниченно свободного агента, рассчитано на один сезон.

Потехин известен по выступлениям за магнитогорский «Металлург», в составе этой команды он дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Всего в КХЛ он провел 276 игр и набрал 42 (18+24) очка.


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