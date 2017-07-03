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Алексей «Cypher» Янушевский: После того, как присоединился к Virtus.pro, ко мне стало так много внимания отовсюду

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Игрок Virtus.pro в дисциплине Quake Champions Алексей «Cypher» Янушевский в интервью сайту организации рассказал об излишнем внимании к себе и о тренировочном процессе.

«После того, как приджойнился к Virtus.pro, ко мне стало так много внимания отовсюду. Пишут в основном хорошее, что-то в духе: «Топим за тебя, ты монстр». Я, если честно, не привык к такому вниманию, массовость даже немного пугает. К тому же мнение людей очень переменчиво: сегодня ты бог, а завтра – никто. При этом теперь чувствую дополнительную ответственность – и перед этими людьми, и перед организацией. Я сейчас хочу полностью отойти от всех соцсетей, чтобы ничего не читать, и сосредоточусь на тренировках. Понимаю теперь знаменитых киберспортсменов: когда тебя постоянно хвалят, это очень расслабляет. 

Я по жизни стараюсь не переусердствовать, не перегорать. Если чувствую, что теряю концентрацию и стопроцентную игру, прекращаю тренировку. Нельзя чисто механически сидеть и играть, играть, играть. Я не боюсь лишний раз посмотреть демки или просто отдохнуть. Играю каждый день, но в течение дня у меня большие паузы между тренировками. Я люблю играть с утра или днем, а тренируюсь столько, насколько меня хватает. Пока чувствую, что это продуктивно, а не начинает сносить крышу. В этом плане тренироваться в команде сложнее: там есть определенное закрепленное время».

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