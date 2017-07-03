«Трактор» уступил права на Евгения Кузнецова СКА

«Трактор» передал права на нападающего Евгения Кузнецова СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска.

Ранее сегодня НХЛ на своем официальном сайте информировала, что 25-летний россиянин подписал новый контракт с «Вашингтоном». По новому соглашению он будет получать порядка 7,8 миллионов долларов в год.

Напомним, Кузнецов в минувшем сезоне НХЛ принял участие в 82 матчах, в которых набрал 59 очков (19+40).