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«Трактор» уступил права на Евгения Кузнецова СКА

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

«Трактор» передал права на нападающего Евгения Кузнецова СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска.

Ранее сегодня НХЛ на своем официальном сайте информировала, что 25-летний россиянин подписал новый контракт с «Вашингтоном». По новому соглашению он будет получать порядка 7,8 миллионов долларов в год.

Напомним, Кузнецов в минувшем сезоне НХЛ принял участие в 82 матчах, в которых набрал 59 очков (19+40).

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