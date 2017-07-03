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Константин Сарсания: Полоз и Ерохин в «Зените» укрепят так называемые «российские позиции»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился впечатлениями от перехода Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в петербургский клуб.

– Это футболисты сборной России. Тренерским штабом была поставлена задача приобрести этих ребят, и мы ее решили. Они укрепят так называемые «российские позиции», поскольку у нас в чемпионате есть лимит на легионеров. Полоз и Ерохин сделают команду сильнее, будут конкурировать за место в составе и, верим, помогут «Зениту» выиграть трофеи.

Что касается позиции Ерохина на поле, то главному тренеру нужно время, чтобы определиться с игровой схемой. Все будет зависеть от будущих приобретений. Это могут быть варианты как в три центральных полузащитника, так и в два. Ерохин как раз может действовать на нескольких позициях.

Если говорить о роли Полоза, то он может сыграть на всех четырех позициях в атаке: первого форварда, второго, справа на фланге и слева, – написал Сарсания в своей колонке на официальном сайте «Зенита».

Напомним, 28 июня Полоз и Ерохин стали игроками «Зенита», подписав контракты с клубом на три года. 

Полоз выступал за «Ростов» с 2012 года, в составе этой команды футболист выиграл Кубок России и серебряные медали чемпионата. Александр Ерохин играл в «Ростове» с 2016-го и также завоевал серебряные медали чемпионата. Оба игрока выступали в составе сборной России на Кубке конфедераций-2017.

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