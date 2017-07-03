Константин Сарсания: Полоз и Ерохин в «Зените» укрепят так называемые «российские позиции»
Спортивный директор «Зенита»
Константин Сарсания поделился впечатлениями от перехода Дмитрия Полоза и
Александра Ерохина в петербургский клуб.
– Это футболисты
сборной России. Тренерским штабом была поставлена задача приобрести этих ребят,
и мы ее решили. Они укрепят так называемые «российские позиции», поскольку у
нас в чемпионате есть лимит на легионеров. Полоз и Ерохин сделают команду
сильнее, будут конкурировать за место в составе и, верим, помогут «Зениту»
выиграть трофеи.
Что касается позиции Ерохина на поле, то главному тренеру нужно время, чтобы определиться с игровой схемой. Все будет зависеть от будущих приобретений. Это могут быть варианты как в три центральных полузащитника, так и в два. Ерохин как раз может действовать на нескольких позициях.
Если говорить о роли Полоза, то он может сыграть на всех четырех позициях в атаке: первого форварда, второго, справа на фланге и слева, – написал Сарсания в своей колонке на официальном сайте «Зенита».
Напомним,
28 июня Полоз и Ерохин стали игроками «Зенита», подписав контракты с клубом на
три года.
Полоз выступал за «Ростов» с
2012 года, в составе этой команды футболист выиграл Кубок России и серебряные
медали чемпионата. Александр Ерохин играл в «Ростове» с 2016-го и также
завоевал серебряные медали чемпионата. Оба игрока выступали в составе сборной
России на Кубке конфедераций-2017.