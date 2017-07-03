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Грек Димитрис Прифтис возглавил УНИКС

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Димитрис Прифтис назначен главным тренером УНИКСа, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 48-летним специалистом подписано по схеме «1+1».

С 2008 по 2012 и с 2014 по 2017 годы Прифтис работал ассистентом главного тренера сборной Греции. В 2009 году греки завоевали бронзовые медали чемпионата Европы.

Предыдущим главным тренером  УНИКСа был Евгения Пашутина. В минувшем сезоне казанский клуб под его руководством дошел до четвертьфинала Единой лиги ВТБ и занял 15-е место в регулярном чемпионате Евролиги.

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