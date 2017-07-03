Александр Калинкин: Пакьяо проиграл Хорну. Все по делу

Известный российский арбитр Александр Калинкин поделился впечатлениями от поединка Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна, в котором победу судейским решением одержал австралийский боксер.

– У меня получилось 115-113, выиграл Хорн. Но есть интересный момент. По последним рекомендациям, можно выставлять счет 10-8 за раунд, в котором нокдауна не было. Девятый раунд мог подойти под это рекомендацию, но я пока с трудом воспринимаю это, поэтому поставил 10-9. Преимущество у Пакьяо было там серьезное. Но даже в этом случае 114-113 в пользу Хорна. Так или иначе, Пакьяо бой проиграл по моим впечатлениям.

– Как оцените работу рефери Марка Нельсона?

– Этого рефери я знаю. Хороший рефери. Сложно сказать. Очко никак тут нельзя было снимать, а сделать замечание – можно было. На усмотрение рефери. Но рефери он квалифицированный и все по делу.

Конечно, счет 117-111 – это в одну сторону. Бой был равный, были «качели». Не знаю, как по правилам WBO, но в других версиях есть правило, если один боксер получил рассечение, со второго снимается очко, чтобы уровнять шансы. Но опять на усмотрение рефери. Все по делу.

– По внутренним ощущением, насколько хорошо выглядел Пакьяо?

– Я не узнал Пакьяо. Либо он был неготовый, либо что-то произошло. Не думаю, что Хорн соперник настолько высокого уровня. С Хуаном Мануэлем Маркесом и Флойдом Мэйвезером был совершенно другой Пакьяо.

Напомним, что поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе между Пакьяо и Хорном завершился единогласной победой австралийца: 117-111, 115-113, 115-113.