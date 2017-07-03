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Шишкин продолжит выступать за «Краснодар» за правах аренды

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин продолжит в сезоне-2017/18 выступать за «Краснодар» на правах аренды, сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Напомним, минувший сезон 30-летний игрок начинал в «Локомотиве», а в январе этого года перешел на правах аренды в «Краснодар».

В составе краснодарской команды он провел шесть матчей.

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