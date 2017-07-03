Шишкин продолжит выступать за «Краснодар» за правах аренды
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Защитник «Локомотива» Роман Шишкин продолжит в сезоне-2017/18 выступать за «Краснодар» на правах аренды, сообщается на официальном сайте железнодорожников.
Напомним, минувший сезон 30-летний игрок начинал в «Локомотиве», а в январе этого года перешел на правах аренды в «Краснодар».
В составе краснодарской команды он провел шесть матчей.
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