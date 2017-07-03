Денис Лебедев: Реванш с Гассиевым маловероятен

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал возможность проведения реванша с соотечественником Муратом Гассиевым.

«Надежда всегда есть, тем более если этот бой интересен ему и мне. Но чем дальше уходит время, тем маловероятнее становится этот бой. Решение нужно было принимать сразу, но по каким-то причинам не получилось.

Мне не стыдно за тот бой. До сих пор не изменил своего мнения: я этот бой не проиграл. А теперь что? Дали Гассиеву этот шанс, пусть отрабатывает, пусть дальше доказывает. Мне доказывать уже ничего не надо. Я что мог, то и доказал. Случится это бой, я буду очень рад», — приводит слова Лебедева «Р-Спорт».

Напомним, в декабре 2016 года Гассиев победил Лебедева решением судей и стал чемпионом по версии IBF.