Агент Павона: Завтра «Зенит» даст ответ по Кристиану

Фернандо Идальго, агент нападающего «Боки Хуниорс» Кристиана Павона, поделился мнением о возможном трансфере игрока в «Зенит».

– Ждем ответа от «Зенита» по Павону. Завтра ответ будет дан. Если российский клуб с нами не свяжется, то мы пообщаемся с руководством «Боки», чтобы принять решение, – сказал Идальго в интервью Radio General Guemes AM 1050.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Аргентины Кристиан провел 30 матча за «Боку» и забил девять мячей и отдал девять передач.

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