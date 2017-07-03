Александр Бубнов: При Черчесове у сборной есть некоторый прогресс
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Напомним, на завершившемся Кубке конфедераций российская команда не вышла из группы, обыграв Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике.
- У Черчесова в командах все носились и никто номер не отбывал. Другой вопрос - уровень игры. Хватает ли его для решения задач, которые ставят перед сборной? Нет. Но надо справедливо сказать, что при Черчесове есть некоторый прогресс у сборной», - считает Бубнов.
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