Евгений Ловчев: В морду надо дать Лебедеву, а не Жиркову

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев, подводя итоги Кубка конфедерации, по поводу цитаты депутата Госдумы Игоря Лебедева.

- Когда я увидел безобразный демарш депутата Госдумы Лебедева, который сказал, что надо дать в морду Юре Жиркову, был просто возмущен. Лебедев – член исполкома РФС, вот ему, как члену исполкома, который несет ответственность за наш футбол, и надо было дать в морду. Потом политолог Сатановский в прямом эфире сказал, что футболисты – уроды.

Так вот для этих господ хочу сказать, когда Жирков был удален и уходил с поля, стадион в Казани ему аплодировал.

Юрий Жирков был удален с поля за две желтых карточки во время заключительного матча группового этапа Россия – Мексика (1:2).