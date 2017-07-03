Валерий Гладилин: Для меня неожиданностью стало только выступление Германии
Источник: Газета.RuКомментарии
Заслуженный тренер России Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» подвел итоги завершившегося Кубка конфедерации.
Напомним, что победителем турнира стала сборная Германии, которая в финале обыграла команду Чили со счетом 1:0.
«Вообще для меня неожиданностью стало только выступление Германии. Они пошли на риск, и он оправдался. Конечно, имея такой состав, можно и нужно рисковать. Остальные привезли основных игроков, но при этом было видно, что все хотят выступить как можно лучше. Раньше-то мы за Кубком конфедераций не следили особо, потому что не участвовали, но на этом турнире был очень высокий уровень, мы видели полную самоотдачу футболистов», - сказал Гладилин.
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