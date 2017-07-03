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Дмитрий Булыкин: Нам не помешало бы поучиться у немцев подготовке молодых игроков

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Бывший нападающий национальной сборной Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» подвел итоги завершившегося Кубка конфедерации.

Напомним, что победителем турнира стала сборная Германии, которая в финале обыграла команду Чили со счетом 1:0.

«Когда проходят официальные матчи, то это всегда серьезно. А когда ты играешь за сборную, за тобой приезжают болельщики, то настрой еще выше. Всем хотелось проявить себя, и та страсть, которая была видна на поле, показала, как все игроки хотели победить. Сыграл еще и тот факт, что Германия привезла свой второй состав, где каждый футболист мечтал блеснуть, чтобы зацепиться потом и за основную команду. Думаю, это повлияло на итоговый исход. Немцы и так всегда играют организованно, но сейчас был еще и сумасшедший настрой молодых ребят, которые стремятся дальше прогрессировать и закрепиться в сборной Германии.

Надо сказать, что мы видим высокий класс молодых футболистов, видим структуру немецкого футбола, видим, как сборная постоянно прогрессирует, как она подпитывается молодежью, и нам не помешало бы поучиться у немцев тому, как готовить молодых игроков и как вводить их в состав сборной», - сказал Булыкин.

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