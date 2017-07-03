«Зенит» предложил 11 млн евро за защитника «Эстудиантеса»
Источник: Twitter.comКомментарии
Как сообщает аргентинский журналист Мартин Касанас, защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт может продолжить карьеру в «Зените».
#EDLP El Zenit de Rusia acercó una oferta de 11 MILLONES DE EUROS POR JUAN MARCOS FOYTH. Salvo que la Roma se acerque a esos números.. pic.twitter.com/ZPu63Lbxgq— Martin Casañas (@martindelacueva) 3 июля 2017 г.
- «Зенит» предложил 11 млн евро за Фойта, - написал Касанас в своем твиттере.
Напомним, 19-летний игрок - воспитанник «Эстудиантеса». За основную команду футболист дебютировал в марте 2017 года, на счету Фойта семь матчей, в которых он отыграл 90 минут. Также Хуан выступает за молодежную сборную Аргентины.
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