Турсунов уступил Фоньини на старте Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Дмитрий Турсунов уступил итальянцу Фабио Фоньини в первом круге Уимблдонского теннисного турнира.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 32 минуты, - 1:6, 3:6, 3:6.
Турсунов 3 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3-х. У его соперника 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 8 брейков.
Матч
Турсунов Д. (Россия) - Фоньини Ф. (Италия) - 1:6, 3:6, 3:6
Место и дата
03 июля 17:00, , Онлайн-трансляция
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