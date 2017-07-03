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Турсунов уступил Фоньини на старте Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Дмитрий Турсунов уступил итальянцу Фабио Фоньини в первом круге Уимблдонского теннисного турнира.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 32 минуты, - 1:6, 3:6, 3:6.

Турсунов 3 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3-х. У его соперника 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 8 брейков.

Матч

Турсунов Д. (Россия) - Фоньини Ф. (Италия) - 1:6, 3:6, 3:6

Место и дата

03 июля 17:00, , Онлайн-трансляция



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