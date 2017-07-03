Олег Терехин: Конфликт в сборной мог быть создан искусственно

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал информацию о возникшем в сборной России конфликте во время Кубка конфедераций.

- Думаю, какая-то проблема внутри сборной действительно существует. Дыма без огня не бывает, - считает Терехин. - А может это и к лучшему, что сейчас такой конфликт произошел, чтобы подстегнуть самолюбие игроков перед чемпионатом мира, чтобы у них эмоции появились. А может и искусственно такую ситуацию создали. У тренеров ведь разные методы бывают. Я с этим сталкивался.

- Как по-вашему ситуация будет развиваться дальше?

- Думаю сейчас главный тренер, футболисты сядут и с Виталием Леонтьевичем (Мутко - Прим.ред.) переговорят, все стороны выскажут свое мнение. И это правильно. Ну а нам, болельщикам, нужно в любом случае поддерживать сборную, слишком много негатива обрушилось на нее в последние годы.