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Леандро Паредес: Главная причина перехода в «Зенит» – желание Манчини работать со мной

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал свой переход в петербургский клуб.  

– Когда вы впервые узнали об интересе «Зенита»?
– Я уже давно слышал об интересе Манчини и «Зенита», но до последнего не верил, пока неделю назад сам Мистер мне не позвонил и не пригласил работать в Россию. Он сказал, что Петербург – прекрасный город, а «Зенит» – сильная команда, которая претендует на победу во всех турнирах. Так что могу признаться, что главная причина моего решения о переезде в Россию – это желание Роберто Манчини работать со мной. Поэтому я оказался здесь, в стране, которая примет чемпионат мира в следующему году, и решил стать частью такого большого клуба, как «Зенит». 

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– Другие варианты продолжения карьеры у вас были?
– Мне поступило много предложений от других итальянских клубов, но в «Роме» дали понять, что к конкурентам меня не отпустят. 

– А в «Роме» остаться не хотели?
– Там была очень большая конкуренция в линии полузащиты, а для меня главное – как можно чаще и больше играть. Так что можете быть уверены – я крайне мотивирован завоевать место в основе «Зенита», - приводит слова Паредеса «Чемпионат.com». 

Напомним, 1 июля Паредес официально стал игроком «Зенита», подписав контракт на четыре года. В прошлом сезоне футболист сыграл за «Рому» 27 матчей в чемпионате Италии и забил три гола. По оценке портала Transfermarkt, стоимость аргентинца - 13 миллионов евро. 

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