Цаллагов может перейти в новый клуб Данни

Как сообщает «Матч ТВ», чешская «Славия» интересуется полузащитником «Зенита» Ибрагимом Цаллаговым.

По информации источника, пражский клуб уже ведет переговоры по футболисту. Сам игрок хочет остаться в команде из Петербурга, но многое зависит от того, будет ли рассчитывать на Цаллагова главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Напомним, Цаллагов перешел в «Зенит» зимой 2017 года за 400 тысяч евро. Контракт игрока с петербургским клубом истекает 30 июня 2020 года. В сезоне-2016/17 26-летний футболист провел восемь матчей за «Зенит», в которых отметился одной голевой передачей.

В «Славию», которая стала чемпионом Чехии в сезоне-2016/17, перешел экс-капитан сине-бело-голубых Данни.

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