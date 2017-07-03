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Полузащитник Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан»

Источник:  ФК «Байер»Комментарии

Полузащитник Хакан Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Контракт итальянской команды с 23-летним хавбеком рассчитан до 2021 года.

В прошедшем чемпионате Германии Чалханоглу в 15 матчах забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Значительную часть сезона он пропустил из-за четырехмесячной дисквалификации, наложенной на него минувшей зимой.

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