Полузащитник Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан»
Источник: ФК «Байер»Комментарии
Полузащитник Хакан Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Контракт итальянской команды с 23-летним хавбеком рассчитан до 2021 года.
В прошедшем чемпионате Германии Чалханоглу в 15 матчах забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Значительную часть сезона он пропустил из-за четырехмесячной дисквалификации, наложенной на него минувшей зимой.
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