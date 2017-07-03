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Медведев обыграв Вавринку на старте Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку в первом круге Уимблдонского теннисного турнира.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 13 минут, - 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. У Вавринки 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 2 брейка.

В следующем раунде россиянин сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.

Лондон (Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 41 073 690 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Медведев Д. (Россия) - Вавринка С. (Швейцария) - 6:4, 3:6, 6:4, 6:1

Место и дата

03 июля 18:30, , Онлайн-трансляция


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