Медведев обыграв Вавринку на старте Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку в первом круге Уимблдонского теннисного турнира.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 13 минут, - 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.
Медведев 10 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. У Вавринки 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 2 брейка.
В следующем раунде россиянин сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.
Лондон
(Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 41 073 690 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Медведев Д. (Россия) - Вавринка С. (Швейцария) - 6:4, 3:6, 6:4, 6:1
Место и дата
03 июля 18:30, , Онлайн-трансляция
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