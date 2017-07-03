Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Волейбол  Франция- : -США
Волейбол  Бразилия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: У нас молодая команда, но не по возрасту

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление команды на Кубке конфедераций.

«Опытные игроки нужны везде. У нас молодая команда, но не в плане возраста, а в плане опыта. Васин, Кудряшов и Джикия, в тот день, когда я принял сборную, на троих имели один матч в национальной команде. Так что я подчеркиваю, что у нас молодая команда, но не по возрасту.

Не могу сказать, что работа в сборной сложнее, чем в клубе. Работа просто другая. К ней надо привыкать и подбирать ключи. Если ты не переключил тренера клуба, то ты никогда не выйдешь из этой спирали. Тренер сборной может научить игроков понимать друг друга в той или иной ситуации. Мы не достигли того, чего хотелось бы, но есть от чего идти дальше», - сказал Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России на Кубке конфедераций не вышла из группы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мэр Казани: Несмотря на высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда растиМэр Казани Ильсур Метшин уверен в том, что опыт Кубка конфедераций пригодится городу в процессе подготовки к чемпионату мира-2018.Станислав Черчесов: Жест Кокорина и Дзюбы? Не знаю, кому это посланоГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о жесте, который форварды Александр Кокорин и Артем Дзюба показали в инстаграме на следующий день после вылета национальной команды с Кубка конфедераций.Станислав Черчесов: Журналистам можно жонглировать категориями, а мне нужно дать четкий ответГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов, подводя итоги Кубка конфедераций, отметил, что его подопечные сделали скачок в моральной составляющей.Дмитрий Булыкин: Нам не помешало бы поучиться у немцев подготовке молодых игроковБывший нападающий национальной сборной Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» подвел итоги завершившегося Кубка конфедерации.На чемпионате мира нас ждет провал – и бог с ним. Колонка Михаила БорзыкинаНа чемпионате мира нас ждет провал – и бог с ним. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» подводит итоги Кубка конфедераций.Олег Терехин: Конфликт в сборной мог быть создан искусственноБывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал информацию о возникшем в сборной России конфликте во время Кубка конфедераций.Валерий Гладилин: Для меня неожиданностью стало только выступление ГерманииЗаслуженный тренер России Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» подвел итоги завершившегося Кубка конфедерации.Евгений Ловчев: В морду надо дать Лебедеву, а не ЖирковуОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев, подводя итоги Кубка конфедерации, по поводу цитаты депутата Госдумы Игоря Лебедева.Александр Бубнов: При Черчесове у сборной есть некоторый прогрессФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.Что делать с наследством Кубка конфедераций? Колонка Алексея АндроноваЧто делать с наследством Кубка конфедераций? Колонка Алексея АндроноваФИФА, заранее зная, что Кубок конфедераций уйдет в историю, сделала все, чтобы он стал незабываемым.Они запомнят Россию навсегдаОни запомнят Россию навсегда«Советский спорт» составил символическую сборную Кубка конфедераций.Андрей Канчельскис: Черчесов ведет себя как царь, кого-то это не устраиваетПрославленный игрок сборной СССР и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о конфликте внутри сборной России.Никита Симонян: Нельзя не восхищаться немецкими футболистами и не брать их в примерПервый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о победе сборной Германии на Кубке конфедераций.«Придут честолюбивые дублеры». СКА начинает новую жизнь без прежних лидеров«Придут честолюбивые дублеры». СКА начинает новую жизнь без прежних лидеровДействующие обладатели Кубка Гагарина вышли из отпуска, обсудили перемены в команде, Диего Марадону и Кубок конфедераций.«Переодевайся и сам играй!» – как игроки нашей сборной ругались с тренерами«Переодевайся и сам играй!» – как игроки нашей сборной ругались с тренерамиВспоминаем самые известные конфликты игроков с тренерами сборной СССР и России – от Ловчева до Денисова,Вячеслав Колосков: Марадона у руля сборной – утопияПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал слова Диего Марадоны о желании возглавить сборную России.Алан Дзагоев: У меня конфликта с Черчесовым нетАлан Дзагоев опроверг сообщения о том, что одной из причин его неучастия в Кубке конфедераций стал конфликт с главным тренером национальной команды.Александр Кержаков: В футболке «Зенита» вы меня больше не увидитеАлександр Кержаков: В футболке «Зенита» вы меня больше не увидитеЭкс-форвард сборной России Александр Кержаков – о Кубке конфедераций, новом «Зените» и своем будущем.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы главных матчей Кубка конфедерацийДевушки с полей. Самые красивые болельщицы главных матчей Кубка конфедераций«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых привлекательных болельщиц с матча за 3-е место, а также финала Кубка конфедераций.А праздник-то был! Сергей Микулик – о Кубке конфедерацийА праздник-то был! Сергей Микулик – о Кубке конфедерацийОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о прошедшем в России Кубке конфедераций.
Футбол
Станислав Черчесов: Журналистам можно жонглировать категориями, а мне нужно дать четкий ответ
Теннис
Медведев обыграл Вавринку на старте Уимблдона
Футбол
Дмитрий Булыкин: Нам не помешало бы поучиться у немцев подготовке молодых игроков
Футбол
Олег Терехин: Конфликт в сборной мог быть создан искусственно
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости