Станислав Черчесов: У нас молодая команда, но не по возрасту

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление команды на Кубке конфедераций.

«Опытные игроки нужны везде. У нас молодая команда, но не в плане возраста, а в плане опыта. Васин, Кудряшов и Джикия, в тот день, когда я принял сборную, на троих имели один матч в национальной команде. Так что я подчеркиваю, что у нас молодая команда, но не по возрасту.

Не могу сказать, что работа в сборной сложнее, чем в клубе. Работа просто другая. К ней надо привыкать и подбирать ключи. Если ты не переключил тренера клуба, то ты никогда не выйдешь из этой спирали. Тренер сборной может научить игроков понимать друг друга в той или иной ситуации. Мы не достигли того, чего хотелось бы, но есть от чего идти дальше», - сказал Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России на Кубке конфедераций не вышла из группы.