Станислав Черчесов: Журналистам можно жонглировать категориями, а мне нужно дать четкий ответ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, подводя итоги Кубка конфедераций, отметил, что его подопечные сделали скачок в моральной составляющей.

«Журналистам можно жонглировать категориями, а мне нужно дать четкий ответ, тщательно подбирая слова. Нам удалось реализовать достаточно из того, что мы планировали. Понятно, что мы готовимся к чемпионату мира, и что этот турнир был подготовительным.

Изначально мы ставим спорт, а потом подготовку. И все-таки Кубок конфедераций – это турнир. Нам не удалось побороться за трофей, чем мы расстроены, но мы этого хотели, и я думаю, что болельщики тоже это заметили. Сделали качественный скачок, проверив то место, где мы тренировались. С каждой игрой на турнире мы добавляли, мы взрослели. Жаль, что не удалось выйти в полуфинал – официальные игры нам нужны как воздух. В игре с Мексикой мы и забили и пропустили, но ни одна ситуация нас не свернула с намеченного пути. Ни в одну секунду команда не потерялась. Есть нюансы, которые нам удалось сделать. Спортивной составляющей мы недовольны, а вот моральной – скачок вперед мы сделали. Давление? Не испытывали мы его, и я в том числе. Такого нет. В ночь после Мексики я спал, а что не спать?» – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что российская команда на домашнем Кубке конфедераций добилась одной победы и потерпела два поражения, не сумев выйти из группы.