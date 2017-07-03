Станислав Черчесов: Жест Кокорина и Дзюбы? Не знаю, кому это послано
Главный тренер сборной России
Станислав Черчесов поделился мнением о жесте, который форварды Александр
Кокорин и Артем Дзюба показали в инстаграме на следующий день после вылета
национальной команды с Кубка конфедераций.
- Была какая-то
реакция на жест Дзюбы и Кокорина?
- Как видите, пока никакая. Во-первых, жест сделал не я. Во-вторых, я не знаю, кому это послано. А если неделю бурлит, то те, которые этот жест сделали, должны его объяснить. Я внимательно смотрю за всем, как обычно. Телефон мой у них есть, отношение мое они видели, - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Без мозгов... И без культуры. Реакция на жест Кокорина и Дзюбы
Напомним, нападающие не попали в
состав сборной России для участия в Кубке конфедераций. Дзюба входил в
расширенный состав национальной команды, но отказался от участия в турнире
из-за травмы колена.
Сборная России под руководством
Станислава Черчесова заняла третье место на групповом этапе Кубка конфедераций
и не вышла в полуфинал.