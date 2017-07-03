Веснина обыграла Блинкову в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Елена Веснина обыграла соотечественницу Анну Блинкову в первом круге Уимблдона.

Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Отметим, что Веснина 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Блинковой 8 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.

В следующем круге Соболенко сразится с белоруской Викторией Азаренко, которая обыграла американку Катрин Беллис.