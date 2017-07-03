Вихлянцева проиграла Векич в первом круге Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хорватская теннисистка Донна Векич выиграла у россиянки Натальи Вихлянцевой в первом круге Уимблдона.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 15 минут, - 7:6 (8:6), 4:6, 1:6.
Вихлянцева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех.
За выход в третий круг Векич сыграет с шестой сеяной, британкой Йоханной Контой.
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