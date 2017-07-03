Вихлянцева проиграла Векич в первом круге Уимблдона

«Без МГИМО мог быстрее пойти вверх». Что за россиянин вынес Вавринку с Уимблдона Теннисист Даниил Медведев – о том, сколько он может прожить на 50 тысяч долларов, и о якобы расистском инциденте с американцем Янгом.