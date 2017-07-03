Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Волейбол  Франция- : -США
Волейбол  Бразилия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вихлянцева проиграла Векич в первом круге Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хорватская теннисистка Донна Векич выиграла у россиянки Натальи Вихлянцевой в первом круге Уимблдона.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 15 минут, - 7:6 (8:6), 4:6, 1:6.

Вихлянцева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех.

За выход в третий круг Векич сыграет с шестой сеяной, британкой Йоханной Контой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Веснина обыграла Блинкову в первом круге УимблдонаРоссийская теннисистка Елена Веснина обыграла соотечественницу Анну Блинкову в первом круге Уимблдона.Медведев обыграл Вавринку на старте УимблдонаРоссиянин Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку в первом круге Уимблдонского теннисного турнира.«Без МГИМО мог быстрее пойти вверх». Что за россиянин вынес Вавринку с Уимблдона«Без МГИМО мог быстрее пойти вверх». Что за россиянин вынес Вавринку с УимблдонаТеннисист Даниил Медведев – о том, сколько он может прожить на 50 тысяч долларов, и о якобы расистском инциденте с американцем Янгом.Турсунов уступил Фоньини на старте УимблдонаРоссиянин Дмитрий Турсунов уступил итальянцу Фабио Фоньини в первом круге Уимблдонского теннисного турнира.Хачанов обыграл Кузнецова на старте УимблдонаРоссиянин Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Кузнецова в первом туре Уимблдонского теннисного турнира.Хромачева проиграла Соболенко в первом круге УимблдонаБелорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у россиянки Ирины Хромачевой в первом круге Уимблдона.Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTAРоссийская теннисистка Мария Шарапова опустилась с 109-й на 110-ю строчку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. Об этом сообщает официальный сайт WTA.Германия – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утраГермания – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Александрова и Родина поднялись на три позиции в рейтинге WTAЖенская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.Рафаэль Надаль: На Уимблдоне каждый рискует вылететь очень раноИспанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от своего выступления на Уимблдоне-2017.Плишкова выиграла турнир в Истбурне, одолев ВозняцкиЧешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла датчанку Каролин Возняцки в финале турнира в Истбурне.Семья погибшего в ДТП человека подала в суд на Винус УильямсСемья мужчины, погибшего в произошедшей по вине Винус Уильямс автомобильной катастрофе, подала на теннисистку в суд.Адвокат Уильямс: ДТП с участием Винус – это несчастный случайАдвокат американской теннисистки Винус Уильямс Малькольм Каннингем считает, что его клиентка не виновата в ДТП, в котором погиб человек. Он считает, что произошел несчастный случай.Кербер проиграла Конте на турнире в ИстбурнеБританская теннисистка Йоханна Конта пробилась в полуфинал турнира в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.Винус Уильямс стала виновником ДТП со смертельным исходомИзвестная американская теннисистка, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс стала виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, сообщает TMZ Sport.Рублев вышел в основную сетку УимблдонаРоссийский теннисист Андрей Рублев смог пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.Кузнецова проиграла Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в ИстбурнеРоссиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в полуфинал на теннисном травяном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.Габашвили не смог выйти в основную сетку УимблдонаРоссийский теннисист Теймураз Габашвили не сумел пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.Павлюченкова уступила Уотсон в третьем круге турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла британке Хизер Уотсон в третьем круге турнира в Истбурне.Кузнецова нанесла поражение Младенович в третьем круге турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев представительницу Франции Кристину Младенович.
Футбол
Станислав Черчесов: Журналистам можно жонглировать категориями, а мне нужно дать четкий ответ
Теннис
Медведев обыграл Вавринку на старте Уимблдона
Футбол
Дмитрий Булыкин: Нам не помешало бы поучиться у немцев подготовке молодых игроков
Футбол
Олег Терехин: Конфликт в сборной мог быть создан искусственно
все новости
Донна Векич
Донна Векичвсе новости
Наталья Вихлянцева
Наталья Вихлянцевавсе новости
Wimbledon
Wimbledonтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour