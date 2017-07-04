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Роман Широков может стать спортивным директором РФС

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно обозревателю «Советского спорта» Алексею Андронову, в ближайшие дни на пост спортивного директора РФС может быть назначен бронзовый призер Евро-2008 Роман Широков.

Этот пост в организации остается вакантным с января, когда в отставку подал Николай Писарев.

Трехкратный чемпион России Широков с 2016-го года возглавляет Общероссийский профсоюз футболистов, а так же в последнее время периодически выступал в ЛФЛ. После перемен в структуре управления «Зенитом», у него было предложение вернуться в Санкт-Петербург, однако по нашей информации, он отказался от этого предложения, поскольку уже рассматривал вариант с РФС.

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