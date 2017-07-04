Роман Широков может стать спортивным директором РФС

Мутко – о диалоге Газзаева с Путиным: Сидят бесконечно недовольные, «бу-бу-бу», а сами палец о палец не ударили

Вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о вопросе Валерия Газааева во время прямого эфира с президентом.