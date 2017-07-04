Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Волейбол  Франция- : -США
Волейбол  Бразилия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джибриль Сиссе возобновит карьеру в Швейцарии

Источник:  ReutersКомментарии

Бывший нападающий сборной Франции и «Кубани» Джибриль Сиссе, объявивший о завершении карьеры в 2015 году, заключил контракт с клубом третьего дивизиона чемпиона Швейцарии «Ивердон Спорт».

Соглашение 36-летнего форварда с «Ивердоном» рассчитано на один год с возможностью продления еще один на сезон.

Ранее Джибриль Сиссе выступал за французские «Осер», «Марсель», «Бастию» и «Сен-Перуаз», английские «Ливерпуль», «Сандерленд» и «Куинз Парк Рейнджерс», греческий «Панатинаикос» и итальянский «Лацио». В составе сборной Франции он провел 41 матч, забив девять мячей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джибриль Сиссе стал обвиняемым по делу о шантаже ВальбуэнаБывшему нападающему «Ливерпуля», «Кубани» и сборной Франции Джибрилю Сиссе предъявлены официальные обвинения по делу о шантаже Матье Вальбуэна.Расизм в России: первый шаг к победе. От базы «Спартака» до главного арбитраРасизм в России: первый шаг к победе. От базы «Спартака» до главного арбитраЧтобы бороться с проблемой, необходимо признать ее наличие.Актер, фрик, лорд. 6 фактов об экс-игроке «Кубани» Джибриле СиссеАктер, фрик, лорд. 6 фактов об экс-игроке «Кубани» Джибриле СиссеФорвард сборной Франции, некогда поигравший за краснодарскую «Кубань» Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры футболиста.Джибриль Сиссе объявил о завершении карьерыФранцузский форвард Джибриль Сиссе, ранее выступавший за «Кубань», объявил о завершении профессиональной карьеры.Джибриль Сиссе расстроен решением Джеррарда завершить карьеруБывший форвард «Ливерпуля» Джибриль Сиссе высказался о решении экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.Джибриль Сиссе намерен возобновить карьеруДжибриль Сиссе намерен возобновить карьеруБывший нападающий «Ливерпуля», «Кубани» и сборной Франции 35-летний Джибриль Сиссе собирается вернуться в большой спорт.Джибриль Сиссе: Бензема нужен сборной Франции на ЕвроБывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе верит, что Карим Бензема вернется в национальную команду перед домашним чемпионатом Европы.Джибриль Сиссе: Бензема столько сделал для сборной, а вы хотите его выгнатьБывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе прокомментировал нынешнюю ситуацию Карима Бензема.Бензема отвезли в суд по делу ВальбуэнаНападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема сегодня был доставлен в суд для дачи показаний по делу о шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.Бензема арестован по делу о шантаже ВальбуэнаПолузащитник «Реала» Карим Бензема арестован по делу о шантаже футболиста «Лиона» Матье Вальбуэна, сообщает AFP.Джибрилль Сиссе: В пять утра стук в дверь. Лежу полуголый с невестой…Джибриль Сиссе поведал обстоятельства своего задержания по делу о шантаже Матье Вальбуэна.Джибриль Сиссе завершил карьеруБывший форвард сборной Франции Джибриль Сиссе завершил профессиональную карьеру. Об этом он объявил в одной из программ на французском ТВ.Бензема будет допрошен по делу о шантаже ВальбуэнаФорварда мадридского «Реала» Карим Бензема может быть допрошен по делу о шантаже полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна, le10sport.com.Тренер «Лиона»: Вальбуэна хоть мал ростом, но крепок душевно…L’Equipe об отношении к скандальной истории, в которую попал Вальбуэна, тренера и игроков «Лиона».«Матье – мой друг, я просто предупредил его». Сиссе отпустили из тюрьмы«Матье – мой друг, я просто предупредил его». Сиссе отпустили из тюрьмыДжибриль Сиссе, подозреваемый в вымогательстве денег у Матье Вальбуэна, сделал заявление о своем вызове в полицию.Джибриль Сиссе освобожден из-под стражиФранцузский футболист Джибриль Сиссе освобожден из-под стражи, сообщет французская прокуратура.Экс-футболист «Кубани» Сиссе задержан по подозрению в шантаже ВальбуэнаБывший нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе взят под стражу за шантаж полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.«Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как Джибриль Сиссе бьется за возможность играть«Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как Джибриль Сиссе бьется за возможность игратьМы узнали его чуть ближе пару лет назад, когда он выступал за «Кубань». В прошедшем сезоне нападающий «Бастии» выходил на поле далеко не в каждом матче – мучила травма. Однако этот упрямый парень не сдается и в интервью France Football и L’Equipe пообещал играть как минимум год.Джибриль Сиссе: Хочу поиграть в СШАНападающий французской «Бастии» Джибриль Сиссе прокомментировал свои дальнейшие карьерные планы.Джибриль Сиссе завершит карьеру по окончании сезона-2014/1533-летний форвард «Бастии» Джибриль Сиссе принял решение завершить карьеру игрока.
Футбол
Станислав Черчесов: Журналистам можно жонглировать категориями, а мне нужно дать четкий ответ
Теннис
Медведев обыграл Вавринку на старте Уимблдона
Футбол
Дмитрий Булыкин: Нам не помешало бы поучиться у немцев подготовке молодых игроков
Футбол
Олег Терехин: Конфликт в сборной мог быть создан искусственно
все новости
Джибриль Сиссе
Джибриль Сиссевсе новости