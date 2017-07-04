Джибриль Сиссе возобновит карьеру в Швейцарии

Бывший нападающий сборной Франции и «Кубани» Джибриль Сиссе, объявивший о завершении карьеры в 2015 году, заключил контракт с клубом третьего дивизиона чемпиона Швейцарии «Ивердон Спорт».

Соглашение 36-летнего форварда с «Ивердоном» рассчитано на один год с возможностью продления еще один на сезон.

Ранее Джибриль Сиссе выступал за французские «Осер», «Марсель», «Бастию» и «Сен-Перуаз», английские «Ливерпуль», «Сандерленд» и «Куинз Парк Рейнджерс», греческий «Панатинаикос» и итальянский «Лацио». В составе сборной Франции он провел 41 матч, забив девять мячей.