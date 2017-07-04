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Мэр Казани: Несмотря на высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда расти

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Мэр Казани Ильсур Метшин уверен в том, что опыт Кубка конфедераций пригодится городу в процессе подготовки к чемпионату мира-2018. 

- Несмотря на лестные отзывы и высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда расти, мы свои недочеты увидели, нет предела совершенству. Предстоит провести работу над ошибками. В течение этого года мы должны поработать над тем, чтобы чемпионат мира прошел еще лучше, - цитирует Метшина пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, в столице Татарстана состоялись матчи группового этапа Кубка конфедераций: Португалия - Мексика, Германия - Чили, Мексика - Россия, а также полуфинал Португалия - Чили. 

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