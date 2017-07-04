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В «Ростов» перешел словенский защитник Бобен

Дмитрий Спирин, Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» объявил о трансфере словенского защитника Матия Бобена. 

В «Ростов» футболист переходит из «Горицы». Контракт с ним заключен на три года с возможностью продления еще на сезон. Бобен уже провел тренировку в составе желто-синих, которые проводят сбор в Австрии.

-  Я очень счастлив. Был готов к переезду в другую страну, но не ожидал, что это будет такой большой клуб, как «Ростов». Хочу сказать болельщикам, что я счастлив, что переход состоялся. Сделаю все, чтобы добиться хороших результатов и заслужить доверие фанатов, - заявил словенец.

Напомним, что сбор «Ростова» в Австрии продолжится до 8 июля.

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