Рожерио Сени уволен с поста главного тренера «Сан-Паулу»

Бывший вратарь сборной Бразилии Рожерио Сени покинул пост главного тренера клуба «Сан-Паулу».

«Работая тренером, Сени показал преданность и самоотверженность, которые отличали его и по ходу игровой карьеры. Желаем Рожерио удачи в дальнейших начинаниях, он всегда будет одним из самых больших кумиров в истории нашей команды», - говорится в заявлении клуба.

После 11 туров «Сан-Паулу» занимает только 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Сени работал с командой с января текущего года.

Напомним, Рожерио Сени защищал ворота «Сан-Паулу» с 1992 по 2015 год. Он провел 575 матчей и забил 65 мячей со штрафных и с пенальти.





