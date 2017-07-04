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Доннарумма продлит контракт с «Миланом»

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма согласовал с руководством клуба детали нового контракта, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 18-летний вратарь теперь будет получать в клубе 6 миллионов евро в год.

В соглашении будет прописана сумма отступных в размере 100 миллионов, которая снизится в два раза, если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов.

Также сообщается, что ранее Доннарумма отклонил предложение «ПСЖ» с годовой зарплатой в 13 миллионов евро.

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