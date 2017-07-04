В США был сыгран 11-дневный хоккейный матч, завершившийся со счетом 1725:1697
Источник: Лента.РуКомментарии
В Баффало 40 хоккеистов-любителей провели рекордный по продолжительности хоккейный матч.
Матч стартовал 22 июня на стадионе «Харбор Центр» и беспрерывно
продолжался до 3 июля. Игроки разделились на две команды (белых и
голубых) и провели на площадке 250 часов, установив мировой рекорд.
Встреча завершилась победой голубых со счетом 1725:1697, сообщает «Лента.ру».
Таким образом хоккеисты планировали собрать один миллион долларов США на медицинские исследования в области онкологии. В результате игрокам удалось заработать свыше ожидаемого - 1,2 миллиона долларов.
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