В США был сыгран 11-дневный хоккейный матч, завершившийся со счетом 1725:1697

В Баффало 40 хоккеистов-любителей провели рекордный по продолжительности хоккейный матч.

Матч стартовал 22 июня на стадионе «Харбор Центр» и беспрерывно продолжался до 3 июля. Игроки разделились на две команды (белых и голубых) и провели на площадке 250 часов, установив мировой рекорд. Встреча завершилась победой голубых со счетом 1725:1697, сообщает «Лента.ру».



Таким образом хоккеисты планировали собрать один миллион долларов США на медицинские исследования в области онкологии. В результате игрокам удалось заработать свыше ожидаемого - 1,2 миллиона долларов.