Дюрант подпишет новый контракт с «Голден Стэйт»

Форвард Кевин Дюрэнт заключит с «Голден Стэйт» новый двухлетний контракт на общую сумму в 53 миллиона долларов.

В контракте будет прописана опция игрока на второй год соглашения.

Sources say Kevin Durant's deal with the Warriors is two years, but he will likely opt out next summer.



