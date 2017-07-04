Дюрант подпишет новый контракт с «Голден Стэйт»
Источник: ESPNКомментарии
Форвард Кевин Дюрэнт заключит с «Голден Стэйт» новый двухлетний контракт на общую сумму в 53 миллиона долларов.
В контракте будет прописана опция игрока на второй год соглашения.
Sources say Kevin Durant's deal with the Warriors is two years, but he will likely opt out next summer.— ESPN (@espn) 3 июля 2017 г.
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Ожидается, что MVP финала плей-офф-2017 следующим летом снова воспользуется этой возможностью и станет неограниченно свободным агентом.
Напомним, в прошедшем сезоне Кевин Дюрант, ранее выступавший за «Оклахому», впервые стал чемпионом НБА.
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