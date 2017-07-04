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Сергей Силкин: Кокорин не оправдал надежд в «Зените», переход в «Краснодар» может встряхнуть его

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможный обмен Федора Смолова на Александра Кокорина. 

- Как я понимаю, Кокорин не оправдал возлагавшихся на него надежд в питерской команде. А вот Федор, напротив, сейчас является одним из ведущих нападающих в стране — вместе с тем же Дзюбой.

Мы все знаем, что «Зенит» - команда с хорошей финансовой поддержкой. Сине-бело-голубым хочется заполучить забивного и агрессивного форварда, понять это можно. А вот «Краснодар»... Я просто не думаю, что Дзюбу так легко отдадут, если, конечно, нет никаких внутренних проблем, о которых мы не знаем.

Не каждый футболист приживается на новом месте. Поэтому никто не может дать гарантию, что Смолов, перейдя в «Зенит», вольется в состав команды. То же самое и с возможными трансферами Кокорина или Дзюбы в «Краснодар».

Единственное, эти перестановки могут помочь несколько встряхнуть Александра… Однако опять же - мы даже не знаем, хотят ли этого сами игроки, - рассказал Силкин в интервью «Газете.ру».

Напомним, Федор Смолов защищает цвета «Краснодара» с 2015 года. Ранее он заявлял о своем желании продолжить карьеру за рубежом.

Бывший динамовец Александр Кокорин играет за «Зенит» с 2016 года.


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