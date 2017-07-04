Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Волейбол  Франция- : -США
Волейбол  Бразилия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сын Джорджа Веа подписал контракт с «ПСЖ» (фото)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

17-летний нападающий Тимоти Веа подписал контракт с французским «ПСЖ» до 2020 года.

Ожидается, что следующий сезон форвард проведет в молодежной команде парижан (U-19).

- Очень рад тому, что могу продолжить свое путешествие. Я играю за большой клуб и надеюсь, что когда-нибудь смогу пробиться в основной состав, - заявил игрок.

Отметим, что Тимоти, имеющий американское гражданство - сын знаменитого форварда сборной Либерии Джорджа Веа, обладателя «Золотого мяча» по итогам 1995 года.

Джордж ранее также защищал цвета «ПСЖ» (1992 - 1995).

Веа-младший, родившийся в Нью-Йорке, находится в системе французского клуба с 2014 года. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Монако» подписал защитника Конголо из «Фейеноорда»Защитника «Фейеноорда» Теренс Конголо перешел в «Монако», сообщает официальный твиттер монегасков.Президент «Баварии»: Не собираемся платить 100 миллионов евро за ВерраттиПрезидент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб не будет платить за полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти 100 миллионов евро.Слуцкий собирается провести встречу с агентом РыбусаКак сообщает Piłka Nożna, хавбек «Лиона» Мацей Рыбусь, который ранее выступал за «Терек», может перебраться в Англию.Ляказетт перейдет из «Лиона» в «Арсенал»Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в ближайшее время станет игроком лондонского «Арсенала».Луис Густаво перейдет из «Вольфсбурга» в «Марсель»Полузащитник сборной Бразилии Луис Густаво продолжит карьеру во французском «Марселе».Валер Жермен: Мбаппе лучше остаться в «Монако»Нападающий «Марселя» Валер Жермен выразил надежду, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в составе монегасков.Фернандо Кавенаги провел прощальный матчНа домашнем стадионе «Ривер Плейт» состоялся прощальный матч нападающего Фернандо Кавенаги.Хави Гарсия может стать игроком «Бордо»Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может продолжить карьеру в французком «Бордо».Лукас Моура может перейти в «Рому»Полузащитник французкого «ПСЖ» Лукас Моура может стать игроком итальянской «Ромы.Леонарду Жардим: Очень хочу сохранить Мбаппе в командеГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил надежду, что клубу удастся сохранить в своем составе нападающего Килиана Мбаппе, которого хотят приобрести «Арсенал» и «Реал».«Монако» отказалось продавать Фабиньо в «ПСЖ»Руководство «Монако» отказалось продавать Фабиньо в «ПСЖ» за 45 миллионов евро. Об этом информирует L`Equipe.Ляказетт может перейти в «Арсенал»Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может в ближайшее время стать игроком лондонского «Арсенала».Форвард «Реала» перешел в «Лион»Как сообщает пресс-служба «Лиона», состав команды пополнил 23-летний нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас.Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.Вальбуэна подписал двухлетний контракт с «Фенербахче»Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна подписал контракт со стамбульским «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба клуба.«Барселона» нашла замену Верратти в «Манчестер Юнайтед»Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника сборной Италии Марко Верратти.«Арсенал» не может договориться с «Лионом» по трансферу ЛяказеттаПереговоры между «Арсеналом» и «Лионом» о переходе форварда Александра Ляказетта пока не увенчались успехом. Об этом сообщают британские СМИ.Нападающий «Суонси» Гомис перешел в «Галатасарай»Нападающий «Суонси» Бафетимби Гомис перешел в «Галатасарай», сообщается на официальном сайте валлийского клуба.«Марсель» вступил в борьбу за ГоловинаКак сообщает Football Club de Marseille, полузащитник московского ЦСКА Александр Головин может перебраться в чемпионат Франции.«Мы не ведем переговоров с «МЮ». Президент «Реала» – о трансферных слухах«Мы не ведем переговоров с «МЮ». Президент «Реала» – о трансферных слухахПрезидент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию об уходе форварда сборной Испании Альваро Мораты.
Хоккей
В США был сыгран 11-дневный хоккейный матч, завершившийся со счетом 1725:1697
Футбол
Доннарумма продлит контракт с «Миланом»
Футбол
Рожерио Сени уволен с поста главного тренера «Сан-Паулу»
Футбол
В «Ростов» перешел словенский защитник Бобен
все новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости