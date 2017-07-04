Сын Джорджа Веа подписал контракт с «ПСЖ» (фото)

17-летний нападающий Тимоти Веа подписал контракт с французским «ПСЖ» до 2020 года.

Ожидается, что следующий сезон форвард проведет в молодежной команде парижан (U-19).

- Очень рад тому, что могу продолжить свое путешествие. Я играю за большой клуб и надеюсь, что когда-нибудь смогу пробиться в основной состав, - заявил игрок.

Like father, like son ⚽️⚽️⚽️



Timothy Weah has followed in dad George's footsteps by signing for Paris St Germain.https://t.co/RUBF9p8KoS pic.twitter.com/vzmzXU8lTv — BBC Sport (@BBCSport) 3 июля 2017 г.

Отметим, что Тимоти, имеющий американское гражданство - сын знаменитого форварда сборной Либерии Джорджа Веа, обладателя «Золотого мяча» по итогам 1995 года.

Джордж ранее также защищал цвета «ПСЖ» (1992 - 1995).

Веа-младший, родившийся в Нью-Йорке, находится в системе французского клуба с 2014 года.





