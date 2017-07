Сын Джорджа Веа подписал контракт с «ПСЖ» (фото)

17-летний нападающий Тимоти Веа подписал контракт с французским «ПСЖ» до 2020 года.

Ожидается, что следующий сезон форвард проведет в молодежной команде парижан (U-19).

- Очень рад тому, что могу продолжить свое путешествие. Я играю за большой клуб и надеюсь, что когда-нибудь смогу пробиться в основной состав, - заявил игрок.

Like father, like son ⚽️⚽️⚽️



Timothy Weah has followed in dad George's footsteps by signing for Paris St Germain.https://t.co/RUBF9p8KoS pic.twitter.com/vzmzXU8lTv