Валерий Гладилин: 8-9 игроков с Кубка конфедераций сыграют за Германию на чемпионате мира
Заслуженный тренер России Валерий Гладилин рассказал о перспективах сборной Германии по футболу на чемпионате мира-2018 в России.
- Я думаю, вся тройка атаки: и Юлиан Дракслер, и Тимо Вернер, и Ларс Штиндль. Леон Горецка тоже заслуживает своего места в команде. Вообще, судя по интервью Лёва, он планировал человека три-четыре из этой команды привезти в следующем году.
Но ребята проявили себя, так что я думаю, что восемь-девять игроков попадут в состав на чемпионат мира. Кстати, тот же Марк-Андре тер Штеген обязательно появится, вряд ли он станет основным, но будет помогать Мануэлю Нойеру, - рассказал Гладилин в интервью «Газете.ру».
Напомним, в финале Кубка конфедераций действующие чемпионы мира обыграли команду Чили со счетом 1:0.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция