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Валерий Гладилин: 8-9 игроков с Кубка конфедераций сыграют за Германию на чемпионате мира

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России Валерий Гладилин рассказал о перспективах сборной Германии по футболу на чемпионате мира-2018 в России.

- Я думаю, вся тройка атаки: и Юлиан Дракслер, и Тимо Вернер, и Ларс Штиндль. Леон Горецка тоже заслуживает своего места в команде. Вообще, судя по интервью Лёва, он планировал человека три-четыре из этой команды привезти в следующем году.

Но ребята проявили себя, так что я думаю, что восемь-девять игроков попадут в состав на чемпионат мира. Кстати, тот же Марк-Андре тер Штеген обязательно появится, вряд ли он станет основным, но будет помогать Мануэлю Нойеру, - рассказал Гладилин в интервью «Газете.ру».

Напомним, в финале Кубка конфедераций действующие чемпионы мира обыграли команду Чили со счетом 1:0.

Матч

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

Голы

Штиндль 21 (0:1).

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)

Предупреждения:

Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция


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