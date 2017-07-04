Валерий Гладилин: 8-9 игроков с Кубка конфедераций сыграют за Германию на чемпионате мира

Заслуженный тренер России Валерий Гладилин рассказал о перспективах сборной Германии по футболу на чемпионате мира-2018 в России.

- Я думаю, вся тройка атаки: и Юлиан Дракслер, и Тимо Вернер, и Ларс Штиндль. Леон Горецка тоже заслуживает своего места в команде. Вообще, судя по интервью Лёва, он планировал человека три-четыре из этой команды привезти в следующем году.

Но ребята проявили себя, так что я думаю, что восемь-девять игроков попадут в состав на чемпионат мира. Кстати, тот же Марк-Андре тер Штеген обязательно появится, вряд ли он станет основным, но будет помогать Мануэлю Нойеру, - рассказал Гладилин в интервью «Газете.ру».

Напомним, в финале Кубка конфедераций действующие чемпионы мира обыграли команду Чили со счетом 1:0.