Дмитрий Булыкин: Исход финала Кубка конфедераций предопределила грубейшая ошибка

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итог финала Кубка конфедераций-2017.

- Тем и интересен футбол, что не всегда побеждает команда, которая больше атакует, а та, которая умеет пользоваться своими шансами, даже если это просто оплошность соперника. В данном случае так и произошло. Это, конечно, была грубейшая ошибка, нельзя так водиться, Диас же видел, что его прессинговали. Так играть в финале нельзя, потому что главное для защитника - действовать надежно.

Ему этот случай теперь не забыть. Он будет это вспоминать до конца карьеры, да и после тоже, - цитирует Булыкина «Газета.ру».

Напомним, в финале Кубка конфедераций действующие чемпионы мира немцы обыграли команду Чили со счетом 1:0.



