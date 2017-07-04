Дмитрий Булыкин: Исход финала Кубка конфедераций предопределила грубейшая ошибка
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итог финала Кубка конфедераций-2017.
- Тем и интересен футбол, что не всегда побеждает команда, которая больше атакует, а та, которая умеет пользоваться своими шансами, даже если это просто оплошность соперника. В данном случае так и произошло. Это, конечно, была грубейшая ошибка, нельзя так водиться, Диас же видел, что его прессинговали. Так играть в финале нельзя, потому что главное для защитника - действовать надежно.
Ему этот случай теперь не забыть. Он будет это вспоминать до конца карьеры, да и после тоже, - цитирует Булыкина «Газета.ру».
Напомним, в финале Кубка конфедераций действующие чемпионы мира немцы обыграли команду Чили со счетом 1:0.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция