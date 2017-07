Эдди Хирн: Не думаю, что Кличко снова захочет боксировать с Джошуа в Британии

Промоутер Эдди Хирн рассказал о том, что может состояться повторный поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по двум версиям Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

- В данный момент мы склоняемся к Лас-Вегасу. В ближайшие недели все должно проясниться. Не думаю, что Кличко захочет драться в Кардиффе, он уже провел поединок в Британии.

Не думаю, что деньги в данном случае сыграют решающую роль. Бой может состояться в Лас-Вегасе. Другой вариант - Нигерия. Но с точки зрения логистики Вегас выглядит более заманчивым вариантом.

Если Владимир решит не выходить на реванш - Джошуа сразится с Кубратом Пулевым 28 октября в Кардиффе, - рассказал Хирн.

