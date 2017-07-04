Эдди Хирн: Не думаю, что Кличко снова захочет боксировать с Джошуа в Британии
Промоутер Эдди Хирн рассказал о том, что может состояться повторный поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по двум версиям Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.
- В данный момент мы склоняемся к Лас-Вегасу. В ближайшие недели все должно проясниться. Не думаю, что Кличко захочет драться в Кардиффе, он уже провел поединок в Британии.
Не думаю, что деньги в данном случае сыграют решающую роль. Бой может состояться в Лас-Вегасе. Другой вариант - Нигерия. Но с точки зрения логистики Вегас выглядит более заманчивым вариантом.
Если Владимир решит не выходить на реванш - Джошуа сразится с Кубратом Пулевым 28 октября в Кардиффе, - рассказал Хирн.
Hearn: Klitschko Won't Return to the UK for Joshua Rematch https://t.co/dyB9AaKdyy #boxing pic.twitter.com/MXI052LUlG— BoxingScene.com (@boxingscene) 3 июля 2017 г.
Напомним, 29 апреля Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. По условиям контракта украинец имел право на реванш в случае поражения.
Кличко пока не принял решение о том, будет ли он продолжать спортивную карьеру.
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