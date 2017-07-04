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Эдди Хирн: Не думаю, что Кличко снова захочет боксировать с Джошуа в Британии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Промоутер Эдди Хирн рассказал о том, что может состояться повторный поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по двум версиям Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

- В данный момент мы склоняемся к Лас-Вегасу. В ближайшие недели все должно проясниться. Не думаю, что Кличко захочет драться в Кардиффе, он уже провел поединок в Британии. 

Не думаю, что деньги в данном случае сыграют решающую роль. Бой может состояться в Лас-Вегасе. Другой вариант - Нигерия. Но с точки зрения логистики Вегас выглядит более заманчивым вариантом.

Если Владимир решит не выходить на реванш - Джошуа сразится с Кубратом Пулевым 28 октября в Кардиффе, - рассказал Хирн.

Напомним, 29 апреля Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. По условиям контракта украинец имел право на реванш в случае поражения.

Кличко пока не принял решение о том, будет ли он продолжать спортивную карьеру.

Энтони Джошуа: Бой в Лас-Вегасе может заставить кровь Кличко снова закипеть

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