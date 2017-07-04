Сергей Ременник: Всегда приятно обгонять авто более высокого класса
Гонщик из Екатеринбурга Сергей Ременник — первым из уральцев штурмует трассы на чемпионате Европы по ралли.
- За половину этого сезона я проехал боевых километров больше, чем за весь прошлый как минимум, потому что дистанция на чемпионате Европы в два раза больше, чем на чемпионате России или Кубке Прибалтики (100–120 километров против 240 километров). Вся гонка занимает не три-четыре дня, а целую неделю.
Пока главную задачу мы выполнить не можем... Проблемы у нас каждый раз начинаются с технических моментов. Надо работать с собой и своей психологией: накрылся бензонасос, и я — все, начинаю нервничать и расстраиваться. Где-то я ставил себе цели погнаться за абсолютом (машины класса выше)… Это всегда очень приятно заезжать на более слабой машине и обгонять авто более высокого класса, - цитирует Ременника портал Znak.com.