Сергей Ременник: Всегда приятно обгонять авто более высокого класса

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Ременник — первым из уральцев штурмует трассы на чемпионате Европы по ралли.

- За половину этого сезона я проехал боевых километров больше, чем за весь прошлый как минимум, потому что дистанция на чемпионате Европы в два раза больше, чем на чемпионате России или Кубке Прибалтики (100–120 километров против 240 километров). Вся гонка занимает не три-четыре дня, а целую неделю.