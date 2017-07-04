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«Миннесота» включилась в борьбу за Теодосича

Источник:  Eurohoops.netКомментарии

Разыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич может подписать контракт с клубом НБА «Миннесота Тимбервулвз».

По информации Eurohoops, «Миннесота» вступила в переговоры с агентом игрока.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет соглашение с клубом «Чикаго Буллс» на три или четыре сезона с годовой зарплатой в 10-12 миллионов долларов.

Напомним, с 2011 года Теодосич защищал цвета ЦСКА, а ранее играл за греческий «Олимпиакос».  

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