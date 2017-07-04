Бонуччи отказался от перехода в «Барселону»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не перейдет в «Барселону» в летнее трансферное окно.

По информации TMW, защитник сборной Италии принял решение остаться в серии А и отклонить предложение каталонского гранда.

В услугах Бонуччи были заинтересованы также английские «Челси» и «Манчестер Сити». Контракт защитника с «Ювентусом» истекает летом 2021 года.

В сезоне-2016/17 Бонуччи провёл 29 матчей в чемпионате Италии и забил 3 мяча.