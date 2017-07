Тренер Гленн Раштон: Хорн может побить Мэйвезера

Тренер нового чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Джеффа Хорна Гленн Раштон прокомментировал победу своего подопечного над Мэнни Пакьяо.

- Если Джефф получит возможность сразиться с Мэйвезером - мне придется изучать его бои сотни часов, как я это делал в преддверии поединка Хорн - Пакьяо. Для того, чтобы разработать план.

Джефф действительно способен побить Мэйвезера, у меня нет в этом никаких сомнений, - заявил Раштон.

Trainer: I Have No Doubt Whatsoever - Horn Will Beat Mayweather! https://t.co/zFEqI2Z8bZ #boxing pic.twitter.com/f4utAcjB7Z