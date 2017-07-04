Тренер Гленн Раштон: Хорн может побить Мэйвезера
Тренер нового чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Джеффа Хорна Гленн Раштон прокомментировал победу своего подопечного над Мэнни Пакьяо.
- Если Джефф получит возможность сразиться с Мэйвезером - мне придется изучать его бои сотни часов, как я это делал в преддверии поединка Хорн - Пакьяо. Для того, чтобы разработать план.
Джефф действительно способен побить Мэйвезера, у меня нет в этом никаких сомнений, - заявил Раштон.
Trainer: I Have No Doubt Whatsoever - Horn Will Beat Mayweather! https://t.co/zFEqI2Z8bZ #boxing pic.twitter.com/f4utAcjB7Z— BoxingScene.com (@boxingscene) 3 июля 2017 г.
Напомним, 12-раундовый бой Хорн - Пакьяо прошел в минувшее воскресенье на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.
После боя Джефф Хорн бросил вызов Флойду Мэйвезеру.
40-летний американец 26 августа в Лас-Вегасе проведет поединок со звездой ММА Конором Макгрегором.