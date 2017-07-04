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Тренер Гленн Раштон: Хорн может побить Мэйвезера

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер нового чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Джеффа Хорна Гленн Раштон прокомментировал победу своего подопечного над Мэнни Пакьяо.

- Если Джефф получит возможность сразиться с Мэйвезером - мне придется изучать его бои сотни часов, как я это делал в преддверии поединка Хорн - Пакьяо. Для того, чтобы разработать план.

Джефф действительно способен побить Мэйвезера, у меня нет в этом никаких сомнений, - заявил Раштон.

Напомним, 12-раундовый бой Хорн - Пакьяо прошел в минувшее воскресенье на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.

После боя Джефф Хорн бросил вызов Флойду Мэйвезеру.

40-летний американец 26 августа в Лас-Вегасе проведет поединок со звездой ММА Конором Макгрегором.


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